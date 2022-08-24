İzmir'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sertan Yener'in (46) sokakta uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısının M.Y. olduğunu belirledi.

Polis, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yener ile zanlı arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Sertan Yener, Esenlik Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.



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