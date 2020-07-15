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İzmir'de "15 Temmuz Demokrasi Sergisi" açıldı

İZMİR HABERLERİ  | 15.07.2020 20:50 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğrafları ve 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen karelerin yer aldığı sergide fotoğraflarla meydanda ay yıldız oluşturuldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Sergisi" açıldı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşanan olayları konu alan 360 fotoğraf yer aldı.

Sergide, fotoğraflarla meydanda ay yıldız oluşturuldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, darbe girişiminin 4. yıl dönümünde yine meydanlarda olduklarını belirtti.

O geceyi hiç unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden İnan, çok kritik bir badire ile imtihan olunduğunu, gençler olarak bu imtihanın üstesinden alınlarının akıyla geldiklerini kaydetti.

İnan, 15 Temmuz'da bu ülkedeki tüm darbeci yapıların tasfiye edildiğini dile getirerek, "Darbeler tarihi 15 Temmuz ile kapanmıştır. Ancak 15 Temmuz hiçbir zaman rehavete kapılmamamız, her zaman emperyal ve sömürgeci devletlere, onların içerideki taşeronlarına karşı son derece net bir duruş göstermemizi gerektiğini göstermiştir. O gecenin anlamına ve muhtevasına göre her zaman davranmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğrafları ve 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen karelerin bulunduğu sergide fotoğraflarla ay yıldız oluşturuldu.

Sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.

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Eray Eczanesi
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