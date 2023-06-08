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İzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı

08.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

İzmir'de 23 düzensiz göçmeni kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 23 düzensiz göçmeni karaya çıkardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, 47 düzeniz göçmeni yakaladı.

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İzmir Dikili Seferihisar çeşme sahil güvenlik komutanlığı

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