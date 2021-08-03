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İzmir'de 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

03.08.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda Umutcan Sapan'ın (23) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya karışan S.T. (28) ile M.K.T. (28) tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada yaralananlardan Ö.S'nin (31) tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Orkide Borsaç Parkı'nda 1 Ağustos'ta, 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan Umutcan Sapan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan M.K.T, S.T. ve Ö.S. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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