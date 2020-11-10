İzmir'de 4 aydır Kovid-19 tedavisi gören 80 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 4 aydır tedavi gören 80 yaşındaki Hayrullah Bilici, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emekli avukat Bilici, temmuz ayının ilk haftasında rahatsızlanınca yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan testlerde Kovid-19'a yakalandığı anlaşılan Bilici, göğüs hastalıkları servisinde tedavi altına altı.

Bilici, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve 37 gün burada kaldı.

Uygulanan tedavinin ardından sağlık durumu düzelen Bilici, yeniden servisi alındıktan 2 ay sonra taburcu edildi.

Hayrullah Bilici, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının iyileşmesi için çok mücadele verdiğini belirten Bilici, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımdan çıkıp normal serviste tedavi sürecim devam ederken cihazdan ayrılıp kendi başıma nefes almaya başladığım o anı hiç unutamayacağım benim için yeniden doğuş gibiydi. Ben toplu taşıma kullanırken ailemin ve sevdiklerimin tüm uyarılarına rağmen maskemi çenemin altına indiriyordum ve mendille her yeri tutarak aynı mendili yüzüme, gözüme sürüyordum. Büyük hata yaptım. Vatandaşlarımız lütfen bu tür hatalar yapmasın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kalabalık ortamlardan uzak dursunlar."