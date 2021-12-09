İzmir'de 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaplan Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yan binalar ve diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Tedbir amaçlı tahliye edilen oteldeki müşteriler de alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yeniden otele döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz