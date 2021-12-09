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İzmir'de 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

09.12.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaplan Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yan binalar ve diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Tedbir amaçlı tahliye edilen oteldeki müşteriler de alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yeniden otele döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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