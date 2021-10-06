İzmir'de 96 yaşındaki kadın öldürüldü, oğlu gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki kadının başına taşla vurularak öldürülmesine ilişkin oğlu suçunu itiraf etti.

Osman Aksüner mahallesindeki bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, oğlu Mehmet S. (71) ile 2 katlı binada altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin (96) başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Fatma S'nin cesedi ise incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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