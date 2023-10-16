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İzmir'de AB projesi kapsamında kolluk kuvvetlerine yönelik eğitim düzenlendi

16.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kolluk kuvvetlerine yönelik düzenlenen eğitimlerin dördüncüsü İzmir'de başladı.

Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğitime, İzmir'in yanı sıra Kayseri, Gümüşhane, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dan polis ve jandarmalar katılıyor.

Program kapsamında katılımcılara iki gün boyunca, AB'ye üyelik sürecinde temel hakların geliştirilmesi ve korunması alanında AB müktesebatı, uluslararası standartlar ve uygulamalar ile kolluk kuvvetlerine yönelik AB tarafından desteklenen projeler hakkında bilgi verilecek.

Temel haklar alanında paydaşlar arasında kurumsal eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında daha önce Zonguldak, Ankara ve Kars'ta eğitim faaliyeti gerçekleştirilmişti. Eğitimin beşinci ve son etabı gelecek ay İstanbul'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği eğitim kolluk kuvvetleri

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