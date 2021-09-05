İzmir'de ağaçlık alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yenice Mahallesi yakınında zeytin ağaçlarının olduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bir helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

