YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ambalaj imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ambalaj imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

01.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesindeki ambalaj ve ayakkabı üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'de ambalaj imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı ambalaj imalathanesinin çatı katında ayakkabı üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, katlardaki kartonların bulunduğu ambalaj bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, binada büyük çapta hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyorTürkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor
İzmir’de 4 katlı binada yangın paniğiİzmir’de 4 katlı binada yangın paniği
Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan Orman İşletme Şefi Yıldırım vefat ettiKütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan Orman İşletme Şefi Yıldırım vefat etti
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Bornova

İzmir Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:56
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Umut eczanesi
Karabaglar
Deniz eczanesi
Bergama
Enç eczanesi
Karsiyaka
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Büyük bayindir eczanesi
Bayindir
Yeni karaburun eczanesi
Karaburun
Bir eylül eczanesi
Kiraz
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.