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İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
30.07.2024 09:01
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı.

Evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

YANGININ MUMDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor.

İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karşıyaka apartman daire site

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