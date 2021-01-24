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İzmir'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

24.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

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