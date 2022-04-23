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İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı

23.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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