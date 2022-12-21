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İzmir'de barajların doluluk oranları düştü

21.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin en önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk geçen yıla göre yüzde 53'ten yüzde 40'a, Balçova'da yüzde 37'den yüzde 26'ya, Ürkmez'de yüzde 61'den yüzde 40'a geriledi.

Uzun yıllar ortalamasına ve geçen yıla göre daha az yağış alan İzmir'de kasım ve aralık ayı sağanakları, içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluğun düşmesine engel olamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan Aylık Alansal Yağış Raporu'na göre eylülde son 18 yılın en düşük yağışını alan Ege Bölgesi'nde ekimde de mevsim normallerinin yüzde 77 gerisinde kalındı.

Kasıma kuraklıkla başlayan bölge, ayın ikinci yarısından sonra yağmura kavuştu ancak kasım yağışları da uzun yıllar ortalamasının yüzde 21 ve geçen yılın ise yüzde 11 altında kaldı.

Yaklaşık 79 günlük yağmur hasretini 19 Kasım'da gideren İzmir'e ise son bir ayda metrekareye 192 kilogram yağış düştü.

Uzun yıllar ortalaması metrekareye 93 kilogram olan kasım ayını 81 kilogram ile tamamlayan kent, ortalaması 146 kilogram olan aralık ayının ilk yarısında 101 kilogram yağış aldı.

Çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olan kasım ve aralık yağışlarına rağmen içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranları geriledi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 20 Aralık tarihli verilerine göre kentteki 5 barajın da doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Kentin en önemli su sağlayıcılarından Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aynı dönemine göre doluluk yüzde 53'ten yüzde 40'a, Balçova'da yüzde 37'den yüzde 26'ya, Güzelhisar'da yüzde 66'dan yüzde 62'ye, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 48'den yüzde 45'e, Ürkmez'de yüzde 61'den yüzde 40'a düştü.

SU ALTINDAKİ KÖYÜN KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'nın yapımı sürecinde su altında kalan eski Buruncuk köyündeki cami ve ev kalıntıları, kuraklıkla birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

Kentte kuraklığın işareti sayılan su altındaki minarenin yanı sıra son bir ayda eski caminin de tamamen ortaya çıktığı, ev kalıntılarının üzerinin ise midyeyle kaplandığı gözlendi.

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Güney Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Ural, AA muhabirine, tüm olumsuzluklara rağmen korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

Tahtalı Barajı'nın doluluğunun geçen yıla göre azaldığını belirten Ural, "Ancak bu çok kötü bir senaryo değil. Tahtalı Barajı'nda önümüzdeki yağış dönemine kadar yağış almasak bile 365 günlük suyumuz bulunmakta. Maalesef küresel ısınmanın da getirmiş olduğu problemler nedeniyle yağışlarda azalma görülüyor. Korkulacak bir senaryomuz yok ancak yine de vatandaşlarımızı uyarmak durumundayız; suyumuzu gelecek nesillere aktarabilmek adına tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ege Bölgesi baraj izsu yağış

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