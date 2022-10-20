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İzmir'de barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

20.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'de barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, kaldığı barakada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Eski İzmir Caddesi'ne yakın barakada yalnız yaşayan Mustafa Avar'ı (55) hareketsiz halde görenler, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler, Avar'ı ölü buldu.

İlk incelemede Avar'ın bacağından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir'de barakada yaşayan kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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