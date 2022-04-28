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İzmir'de belediye otobüsü yandı

28.04.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de belediye otobüsü yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Caher Dudayev Bulvarı'nda Bostanlı ile Egekent 2 arasında sefer yapan 428 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip yolcuları tahliye etti, ardından da itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

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yangın Karşıyaka İzmir

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