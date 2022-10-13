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İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

13.10.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde avukat Abdullah Emrah Koyuncu, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Koyuncu ile S.A. adlı kişi arasında, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında S.A, Koyuncu'yu bıçak darbeleriyle yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Avukat İzmir Bornova tartışma

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