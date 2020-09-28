İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı erkek tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan A.K. (37) ile S.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, genç kadını vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

