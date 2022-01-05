İzmir'de bir gencin otomobilde öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin iki kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin otomobilde başından silahla öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Alpagut Mahallesi'ndeki 1620/59 Sokak'ta bir otomobilde 20 yaşındaki İbrahim Kırık'ın başından silahlı vurulmuş halde bulunması olayına ilişkin soruşturmasını genişletti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Kırık'ın ölü bulunduğu otomobilden inerek kaçan iki kişinin bir eve girdiğini tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen A.E. ile yanındaki O.F'yi yakaladı.

Şüpheliler ifadelerinde, arkadaşları İbrahim Kırık'ın olaydan bir gün önce, aynı mahallede ikamet eden Y.K. (26) ile kavga ettiğini ve intikam almak için ertesi gün otomobille Y.K'nin evinin önüne gidip, araçlarından inmeden silahla ateş açtıklarını söyledi.

Evden kendilerine silahla karşılık verildiğini ve Kırık'ın vurulduğunu iddia eden şüpheliler, olay yerinden kaçtıklarını, arkadaşlarının öldüğünü anlayınca da otomobili terk ettiklerini anlattı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Y.K. ve M.B'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

Tabancalar, Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmeye alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.B. tutuklandı. A.E. ve O.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında da şüphelilerin otomobille 1620/59 numaralı çıkmaz sokağa girdikleri, otomobili sokağın sonunda bırakıp yaya olarak kaçtıkları görülüyor.

Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta iki kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etmişti. Polis, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulmuştu. Otomobilde pompalı tüfek de bulunurken cesedin 20 yaşındaki İbrahim Kırık'a ait olduğu tespit edilmişti.

