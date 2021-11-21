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İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi

21.11.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ekipleri, bölgede bulunan 5 apartmandaki 55 daireyi tedbir amaçlı boşaltı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında yan apartmanda oluşan kayma nedeniyle çevrede bulunan 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tersane Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartmanın inşaatı sırasında yan binada kayma meydana geldi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililerce yapılan incelemenin ardından inşaatın etrafında bulunan 5 apartmandaki 55 daire tahliye edildi.

Tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

Teknik ekip tarafından yapılan hassas ölçümlerin ardından 2 apartmanın arasına metal destek yerleştirilerek binalar sabitlendi.

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