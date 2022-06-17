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İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

17.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki H.M'nin bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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cinayet polis Urla

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