İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki H.M'nin bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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