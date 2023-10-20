İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyruklu Nihad Memik'in (20) öldüğü, E.Ç'nin (38) yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan Suriyeli W.S. (47) ve oğlu M.S'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden W.S'nin, ifadesinde aralarında husumet bulunan Memik'in sahte dolarları piyasaya sürmeyi teklif ettiğini, sahteleri karşılığında kendisinden bir miktar gerçek dolar istediğini, teklifini reddedince aralarında kavga çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan suç aleti bıçağı kullanan M.S. tutuklandı, baba W.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı E.Ç'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan suça karışan Suriyelilerin aile yakınlarının da sınır dışı edileceği belirtildi.

Bornova'da Suriye uyruklu Nihad Memik (20) ve E.Ç. (38) ile W.S. (47) arasında kavga çıkmış, bunu gören W.S'nin oğlu M.S. av bıçağıyla saldırdığı iki kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan Memik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

