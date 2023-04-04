İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Y. ve taraf avukatları ile öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş katıldı.

Sanık avukatı, olayda azmettirici olduğu öne sürülen Kemal Y'nin babası Kazım Y'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kazım Y'nin davadan düşürülmesini, tutuklu sanık Kemal Y. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık Kemal Y, çıkan kavgada, elinin tetikte olmadığını ve silahının ateş aldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Elim tetikte değildi. Ben ateş etmedim. Benim vicdanım rahat. Benim öldürme kastım olmadı. Arabama binip uzaklaşmak istedim. Adem Ateş üzerime atladı, o sırada patladı. Babama iftira attılar. Melek gibi adamdı. Engelli anneme ve zihinsel engelli ablama bakıyordu. Şimdi onlara kim bakacak? Üzüntüsünden vefat etti."

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

OLAY

Buca ilçesinde 4 Ocak'ta, aralarında anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada Kemal Y. tarafından tabancayla vurulan 38 yaşındaki Adem Ateş hayatını kaybetmişti.

Kemal Y. hakkında "kasten adam öldürme", babası Kazım Y. hakkında da "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

