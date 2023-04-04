YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi

İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi

04.04.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık hakkında müebbet hapis istendi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Y. ve taraf avukatları ile öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş katıldı.

Sanık avukatı, olayda azmettirici olduğu öne sürülen Kemal Y'nin babası Kazım Y'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kazım Y'nin davadan düşürülmesini, tutuklu sanık Kemal Y. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık Kemal Y, çıkan kavgada, elinin tetikte olmadığını ve silahının ateş aldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Elim tetikte değildi. Ben ateş etmedim. Benim vicdanım rahat. Benim öldürme kastım olmadı. Arabama binip uzaklaşmak istedim. Adem Ateş üzerime atladı, o sırada patladı. Babama iftira attılar. Melek gibi adamdı. Engelli anneme ve zihinsel engelli ablama bakıyordu. Şimdi onlara kim bakacak? Üzüntüsünden vefat etti."

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

OLAY

Buca ilçesinde 4 Ocak'ta, aralarında anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada Kemal Y. tarafından tabancayla vurulan 38 yaşındaki Adem Ateş hayatını kaybetmişti.

Kemal Y. hakkında "kasten adam öldürme", babası Kazım Y. hakkında da "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan kişi yakalandıİzmir'de eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan kişi yakalandı
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktıAnkara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı
Anahtar Kelimeler:
Buca kavga dava

İzmir Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
13:20
İkindi
16:54
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Salı

Kiliçer eczanesi
Buca
Yavuz eczanesi
Menemen
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Saglik eczanesi
Bayindir
Bir eylül eczanesi
Kiraz
Yeni aras eczanesi
Bornova
Savran eczanesi
Kinik
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.