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İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

23.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Haziran'da Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tolgay Tarhan'ın (39) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan saldırıda tüfeği kullandığı öne sürülen A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli A.A. ile maktul Tarhan'ın, aralarındaki husumet nedeniyle daha önce kavga ettikleri öğrenildi.

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