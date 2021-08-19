İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve AK Parti İl Başkanı Sürekli "kentsel dönüşüm" gündemiyle bir araya geldi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentsel dönüşüm için İzmir Büyükşehir Belediyesinin Dünya Bankasından beklediği krediyle ilgili ortak çalışma kararı aldıklarını belirterek, "Doğal afet gibi konularda siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, Sürekli'yi AK Parti İl Başkanlığında ziyaret etti.

Soyer, görüşmeye makam aracı yerine elektrikli otomobille geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Soyer ve Sürekli, gazetecilere açıklamada bulundu.

Soyer, görüşmede Dünya Bankasından gelmesi beklenen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili son durumu değerlendirdiklerini belirterek, Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi tarafından açıklanmış bir mutabakat olduğunu ancak imzalanmış bir sözleşme bulunmadığını söyledi.

Soyer, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının onay ve garanti verme sürecinin olduğunu ve bu sürecin henüz sonlanmadığını dile getirdi.

- "Görüşmeden memnun ayrılıyoruz"

İzmir'de ortak bir irade ortaya koyarak konunun takipçisi olmaya karar verdiklerini ifade eden Soyer, şunları kaydetti:

"Hızlandıracak adımları birlikte atacağız. İller Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığının bürokratlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla beraber çalışmasını ve bu süreci sonlandırmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için el birliğiyle çalışacağız. Hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz ve dilerim sonuç alacağız.

Kentsel dönüşüm için İzmir'de başkanlarımın da ortak iradesiyle birlikte çalışmaya karar verdik. Türkiye'de şimdiye kadar başarılmamış ama başarılması Türkiye'ye ilham verecek, örnek olacak ortak bir çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Dünya Bankasından gelecek krediyle yapılacak konut miktarı bu kentte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti giderecek rakamlar değil. Orta hasarlı binalarla ilgili çözüm gelecek, geride daha 50-60 bin konut benzer taleplerle karşımıza gelecek. Bu talepleri en kısa sürede karşılayabilmek adına birlikte çalışabilme iradesini ortaya koyduk. Yüzümüz gülerek ayrılıyoruz, memnun ayrılıyoruz."

Bir gazetecinin "Emsal artışı konusunda bir adım atılacak mı?" sorusu üzerine Soyer, "Yine birlikte çalışacağız. Yeniden masaya yatıracağız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de söz konusu krediye ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayarak, imzalanmış bir kredi sözleşmesi ve Cumhurbaşkanı'nın onayına giden bir sözleşme olmadığını belirtti.

Sürekli, müzakereleri takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getirerek, "Kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasına ilişkin önerileri takip edeceğiz. İlk örneğinin İzmir'de yapılmasını temenni ediyoruz. İzmir'de 30 Ekim depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz sorunları hızla çözdüler. Doğal afet gibi konularda siyaset yapmıyoruz, yapmayacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız." şeklinde konuştu.

