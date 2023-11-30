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İzmir'de cep telefonu dükkanını kundakladığı öne sürülen zanlı yakalandı

30.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde cep telefonu dükkanından bitişikteki iş yerine ve üst katlara sıçrayan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanında 24 Kasım'da çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, inceledikleri 67 kamera kaydından olay yerine kasklı ve plakasız motosikletle gelen kundaklama şüphelisini tespit etti.

Yangının ardından Buca ilçesine kaçan ve kimliğinin İ.S. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İ.S'nin ifadesinde iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanında 24 Kasım'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluşmuştu.

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