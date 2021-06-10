İzmir'de cerrahi maske üreten meslek lisesi, günlük 100 bin adetlik kapasiteye ulaştı

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs salgınıyla cerrahi maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başlayan Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özel bir firmayla yaptığı işbirliği sayesinde günde 100 bin adetlik kapasiteye ulaştı ve bu alanda iddialı bir kurum haline geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk öncülüğünde başlatılan maske üretim çalışmalarına katkı sağlamak üzere 18 Mart 2020'de Moda Tasarım Atölyesindeki dikiş makineleriyle üretime başlayan Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu süreçte ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Özel bir firmayla yapılan protokolle makina ve teçhizatlarını yenileyen okul, uluslararası standartlarda günlük 100 bin adet cerrahi maske üretim kapasitesine ulaştı. Okul, "meltblown" adı verilen, gümüş iyonu içermesi nedeniyle antivirüs özelliği bulunan kumaşlarla yaptığı maskelerle İzmir ve Ankara'daki kamu kurumu ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılamaya başladı.

Cerrahi maske pazarında iddialı konuma gelen okul, "U3" ihracat da yapmayı hedefliyor.