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İzmir'de cerrahi maske üreten meslek lisesi, günlük 100 bin adetlik kapasiteye ulaştı

10.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgınla birlikte yerel ihtiyaçları karşılamak üzere moda tasarım atölyesinde cerrahi maske üretmeye başlayan Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özel bir şirketle işbirliği yaparak kapasitesini artırdı ve antivirüs özellikli ürünleriyle ülke genelinden gelen talepleri karşılamaya başladı - Okul müdürü Tümen Aksu: - "Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'in yönlendirmesiyle TBMM ile görüştük. Demonstrasyon için ürünler hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclisimize ve tüm kamu kurumlarına en kaliteli maskeleri üretip teslim edeceğiz"

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İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs salgınıyla cerrahi maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başlayan Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özel bir firmayla yaptığı işbirliği sayesinde günde 100 bin adetlik kapasiteye ulaştı ve bu alanda iddialı bir kurum haline geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk öncülüğünde başlatılan maske üretim çalışmalarına katkı sağlamak üzere 18 Mart 2020'de Moda Tasarım Atölyesindeki dikiş makineleriyle üretime başlayan Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu süreçte ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Özel bir firmayla yapılan protokolle makina ve teçhizatlarını yenileyen okul, uluslararası standartlarda günlük 100 bin adet cerrahi maske üretim kapasitesine ulaştı. Okul, "meltblown" adı verilen, gümüş iyonu içermesi nedeniyle antivirüs özelliği bulunan kumaşlarla yaptığı maskelerle İzmir ve Ankara'daki kamu kurumu ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılamaya başladı.

Cerrahi maske pazarında iddialı konuma gelen okul, "U3" ihracat da yapmayı hedefliyor.

Okul müdürü Tümen Aksu, amatör ruhla başladıkları üretime tam profesyonel olarak devam ettiklerini, bu üretimle yaklaşık 2 milyon lira ciro elde ettiklerini ve okulun birçok ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

İzmir'deki depremin ardından depremzedelerin maske ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Aksu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da ürettikleri maskeleri kullandığını ifade etti.

Aksu, "Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'in yönlendirmesiyle TBMM ile görüştük. Şu anda onlara demonstrasyon için ürünler hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclisimize ve tüm kamu kurumlarına en kaliteli maskeleri üretip teslim edeceğiz.

Hedefimiz kamu kurumlarımız, hastanelerimiz ve üniversitelerimizin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dış pazara açılmak. İhracat yaparak öğretmenlerimize, ülkemize gurur yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla bize destek olan Sayın Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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