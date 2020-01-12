İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Karşıyaka İskelesi yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polislerin çalışmasıyla karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden Bekir G. (67) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

