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İzmir'de depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

17.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ege Mahallesi'nde hafta sonları ikinci el eşyaların satıldığı hafta içi ise depo olarak kullanılan binada yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin, depo yanında bulunan evlere sıçramaması için mücadele etti.

Yangın, ekiplerin bir saate yakın verdiği müdahalenin ardından söndürüldü. Depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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yangın polis İzmir

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