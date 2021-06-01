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İzmir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

01.06.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 35 RS 113 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk K, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca sonucu otomobil, Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda durduruldu. Faruk K. ile beraberindeki G.S. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve fişek ele geçirildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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