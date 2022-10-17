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İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı

17.10.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadele kapsamında yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine M.B.T'yi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, şüphelinin yanında taşıdığı poşetteki ekmeğin arasına gizlediği 18 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.B.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gözaltı İzmir Bayraklı uyuşturucu ekmek

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