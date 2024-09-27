YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın 28 gün sonra yaşamını yitirdi

İzmir'de eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın 28 gün sonra yaşamını yitirdi

AA AA
27.09.2024 08:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, 28 gün sonra hayatını kaybetti.

Ödemiş'te 29 Ağustos'ta eşi Özkan K. (35) tarafından bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Esin K. (32) sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra yaşam mücadelesini yitirdi.

Esin K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY

Özkan K, Ulus Meydanı'nda elektrikli motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K'yi bıçakla yaralamış, yanında bulunan arkadaşı Ebru D'yi (36) öldürmüştü.

Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar etmişti.

Özkan K. ve Esin K'nin 10 yıllık evli oldukları, 2 çocuklarının bulunduğu, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilmiş, Özkan K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtilmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Ödemiş boşanma hastane

İzmir Namaz Vakitleri 28 Eylül Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:23
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.