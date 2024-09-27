İzmir'de eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın 28 gün sonra yaşamını yitirdi

Ödemiş'te 29 Ağustos'ta eşi Özkan K. (35) tarafından bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Esin K. (32) sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün sonra yaşam mücadelesini yitirdi.
Esin K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OLAY
Özkan K, Ulus Meydanı'nda elektrikli motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K'yi bıçakla yaralamış, yanında bulunan arkadaşı Ebru D'yi (36) öldürmüştü.
Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar etmişti.
Özkan K. ve Esin K'nin 10 yıllık evli oldukları, 2 çocuklarının bulunduğu, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilmiş, Özkan K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtilmişti.