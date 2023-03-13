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İzmir'de eski eşini tabancayla yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi teslim oldu

13.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini ve kayınvalidesini tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan kişi, polise teslim oldu. Ağır yaralanan kayınvalide, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre D.Y, eski eşinin yaşadığı, kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartışan D.Y, her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.G'yi de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan A.G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerine teslim olan D.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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