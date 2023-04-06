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İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü

06.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşusuyla kavga eden kadın, evinin kapısında başından vurularak yaşamını yitirdi.

Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y (18), yanındaki tabancayla ateş etti.

Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

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