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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 12.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5. Sanayi Sitesi'nde hurda ve atık geri dönüşümü yapılan 7419/10 Sokak'taki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler, depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

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