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İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içindeki 33 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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