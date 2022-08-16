İzmir'de geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

