İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Tire Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçinin karın ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesine 14'ü ambulansla götürülmek üzere toplam 28 işçinin zehirlenme şikayetiyle başvuru yaptığı belirtildi.

Çoğu kadın olan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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