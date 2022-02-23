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İzmir'de haciz sırasında avukatı silahla tehdit eden kişiye 7 yıl 2 ay hapis cezası

23.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de haciz sırasında avukatı silahla tehdit eden kişiye 7 yıl 2 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de haciz işlemi sırasında alacaklının avukatını ve icra memurunu silahla tehdit eden kişiye 7 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.H.A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık, hata yaptığını ve özür dilediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık H.H.A'nın "yargı görevi yapana cebir şiddet uygulamak suretiyle direnme" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, olay yerindeki çilingire karşı da "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 Haziran 2021'de bir kişinin haciz işlemi sırasında alacaklının avukatına tekme attığı ve tabancayla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, tutuklanan şüpheli hakkında dava açılmıştı.

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