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İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

15.06.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu yaralandı.

Şifne Mahallesi'nde R.T. yönetimindeki 35 RFK 44 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bayram Uçar yönetimindeki 35 RJC 98 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Bayram Uçar ile arkasındaki yolcu Şükran Uçar yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayram Uçar, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Şükran Uçar, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.T, ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

İzmir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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