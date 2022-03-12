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İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 6 zanlı tutuklandı

12.03.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de silahla yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede yeniden silahlı saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi gören İbrahim Toprak'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından hastane çevresinde suç aletiyle gözaltına alınan A.Ç. ile olaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan İ.Y, H.D.İ, S.C, H.İ.D. ve B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.Ç'nin ifadesinde, İbrahim Toprak ile aralarında 2005'e dayanan bir husumet olduğunu, Toprak'ın 2 yıl önce cezaevinden çıktığını, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini, bir gün önceki silahlı saldırıyla ilgisi bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Diğer şüphelilerin de suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Öte yandan, soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Toprak'a yönelik ilk silahlı saldırıyla ilgili tutuklu zanlıların HTS kayıtlarını incelemeye aldı.

- Olay

İzmir'de 7 Mart'ta uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan İbrahim Toprak'a ertesi gün hastanedeki odasında yeniden silahlı saldırıda bulunulmuş, A.Ç. suç aleti tabancayla gözaltına alınmıştı. Olaya karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı

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