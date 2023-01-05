İzmir'de içecek kutularını dönüştüren tesis yılda 250 bin ağacın korunmasını sağlıyor

Yaşar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Viking Kağıt Fabrikası ve geri dönüştürülmüş kağıt üretimi yapan Tetra Pak iş birliği ile oluşturulan tesiste, yıllık 15 bin tonluk geri dönüşüm kapasitesiyle ekolojik temizlik kağıtları üretiliyor.

Tesiste ambalaj atığı içecek kartonlarının içeriğindeki selüloz ayrıştırılıp, geri kazanılarak kağıt endüstrisi için ham madde haline getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, süt, meyve suyu kutuları gibi içecek kartonlarını geri dönüştürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de değerlendirilme oranı oldukça düşük olan içecek kutularını bu yatırım sayesinde işlenebilir kraft ve alüminyum olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Bu tesisle örnek bir döngüsel ekonomi modelini hayata geçirecek 35 milyon liralık bir yatırıma imza attık. Yüzde 100 geri kazanımlı selüloz ile üretilen, özgün bej renkli, doğa dostu kağıtlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye de katkı sunuyoruz."

