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İzmir'de içecek kutularını dönüştüren tesis yılda 250 bin ağacın korunmasını sağlıyor

05.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kurulu geri dönüşüm tesisinde ambalaj atığı içecek kartonlarının geri dönüşümünden elde edilen doğa dostu kağıtlar sayesinde yaklaşık 250 bin ağacın korunmasının sağlandığı belirtildi.

Yaşar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Viking Kağıt Fabrikası ve geri dönüştürülmüş kağıt üretimi yapan Tetra Pak iş birliği ile oluşturulan tesiste, yıllık 15 bin tonluk geri dönüşüm kapasitesiyle ekolojik temizlik kağıtları üretiliyor.

Tesiste ambalaj atığı içecek kartonlarının içeriğindeki selüloz ayrıştırılıp, geri kazanılarak kağıt endüstrisi için ham madde haline getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah Akçasız, süt, meyve suyu kutuları gibi içecek kartonlarını geri dönüştürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de değerlendirilme oranı oldukça düşük olan içecek kutularını bu yatırım sayesinde işlenebilir kraft ve alüminyum olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Bu tesisle örnek bir döngüsel ekonomi modelini hayata geçirecek 35 milyon liralık bir yatırıma imza attık. Yüzde 100 geri kazanımlı selüloz ile üretilen, özgün bej renkli, doğa dostu kağıtlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 250 bin ağaçlık bir doğal kaynağı koruyarak çevreye de katkı sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Ambalaj kutu

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