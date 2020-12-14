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İzmir'de kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

İZMİR HABERLERİ  | 14.12.2020 02:07 | Son Güncelleme

İzmir'de kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde park halinde yanmaya başlayan kamyon, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İlçede Dede Korkut Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan 35 AU 8090 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur altında yanan kamyona müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonun ön kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alıp olay yerine gelen kamyonun sahibi büyük üzüntü yaşadı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesini istedi.

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