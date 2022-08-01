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İzmir'de Karadere Çayı'na atık su karışmasına ilişkin idari işlem sürüyor

01.08.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Karadere Çayı'na atık su karışmasına ilişkin idari işlem sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde, Karadere Çayı'na atık su karışmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce başlatılan idari işlem devam ediyor.

Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye göre, 28 Temmuz'da Elmadere bölgesinde bir kömür madeni firmasının pasa döküm alanının içinden geçen borunun kırılması üzerine Karadere Çayı'na atık su karıştı.

Bölgede inceleme yapan ekipler sudan numune alırken başlatılan idari işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamada jandarma çevre timi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve zabıtaların sahada teknik inceleme yaptığı, durumun fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtildi.

Çiftçilerin çaydaki su alım noktalarında, kanal temizliği işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, yasal mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemlerin takipçisi olunacağı kaydedildi.

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