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İzmir'de kardeşini öldüren kişi tutuklandı

04.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kardeşini öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - Menderes'te tartıştığı kardeşini bıçakla öldüren şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. (34) Kasımpaşa Mahallesi'nde bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. (19) ile alacak meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, kardeşini bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulali D. daha sonra Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı Abdulali D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ilk ifadesinde kardeşiyle alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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