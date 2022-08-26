YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü

İzmir'de kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü

26.08.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kavgaya karışan 11 Suriyeli geri gönderme merkezine götürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, kavga eden Suriye uyruklu 11 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bir inşaatta çalışan ve kavga eden 11 Suriyeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıktan, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, adliyedeki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladıİzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı
İzmir'de denize giren genç kız boğulduİzmir'de denize giren genç kız boğuldu
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıGaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Buca kavga

İzmir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:18
İkindi
17:00
Akşam
19:59
Yatsı
21:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Öğrencilerinden içi sperm dolu prezervatif istedi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.