YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de "kistik fibrozis" hastaları için koşu düzenlendi

İzmir'de "kistik fibrozis" hastaları için koşu düzenlendi

31.10.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "kistik fibrozis" hastaları için koşu düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkati çekmek amacıyla "doğa koşusu" etkinliği yapıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri tarafından dördüncüsü düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 500 kişi, 5 kilometrelik parkuru koşarak katetti.

KİFDER Başkanı İlknur Görgün, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenleyemedikleri etkinliğe bu yıl gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Solunum, sindirim ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozisin, henüz bilinen kesin bir tedavisinin olmadığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Hastalarımız dünyada uygulanan bütün tedavilere eş zamanlı olarak ulaşabilsin diye yola çıktık. Dünyada kistik fibrozis hastalığı alanında çok fazla gelişme yaşanıyor. Yeni geliştirilen tedaviler var. Mutasyonlara yönelik ilaçlar geliştirildi. Bu ilaçlarla birlikte hastaların yaşam kalitesi ve süresi ciddi anlamda yükseliyor. Bu ilaçların SGK'nın geri ödeme kapsamına alması için çalışıyoruz."

KİFDER İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri de farkındalık etkinliklerine katılan kişi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Volkan Poliçe, hastalığa dikkati çekmek üzere koşuya katıldığını aktararak, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, koşu öncesinde, katılımcıları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi. İtfaiyeciler, etkinliğe katılan çocuklara burada çeşitli oyunlar oynattı. Birçok katılımcı etkinlikte köpekleriyle yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa KupasıHentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:00
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.