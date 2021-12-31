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İzmir'de kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen avukat tutuklandı

31.12.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirilen avukat tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kullandığı otomobilde esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirilen avukat tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında otomobilden inen kişiden şüphelendi.

Polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalama sonucu yakalandı.

M.S. (19) olduğu belirlenen şüphelinin sokağa attığı poşette 6,40 gram esrar bulundu.

Ekiplerin takip ederek durdurduğu otomobilde yapılan aramada ise 103,70 gram esrar, 56,3 gram kokain, 34,55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 hassas terazi ile 64 bin 310 lira bulundu.

Avukat olduğu, uyuşturucu kullanmaktan kaydının bulunduğu belirlenen sürücü V.T'nin (30) üzerinde de 1,1 gram esrar ele geçirildi.

M.S, V.T. ve otomobildeki E.E. (25) gözaltına alındı.

E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan V.T tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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