YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kundaklandığı iddia edilen otomobille iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

İzmir'de kundaklandığı iddia edilen otomobille iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

AA AA
16.12.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta park halindeki C.K'ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil, 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Ödemiş motosiklet

İzmir Namaz Vakitleri 16 Aralık Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:22
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.