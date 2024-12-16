İzmir'de kundaklandığı iddia edilen otomobille iki motosiklet kullanılamaz hale geldi

İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta park halindeki C.K'ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil, 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.