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İzmir'de lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

15.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de lokantada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, lokantada çorba içerken pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir lokantada çorba içen Uğur Uysal, M.D'nin (36) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerinden yaralanan Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, zanlıyı kullandığı silahla gözaltına aldı.

Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada Uysal ve M.D'nin 3 gün önce bir parkta kavga ettikleri öğrenildi.

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